hurriyet.com.tr/Dış Haberler-AA-DHA-İHA/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP, AA
Haber Giriş: 09 Kasım 2020 - 12:39 |
Son dakika haberler: Azerbaycan tarihi zafere ilerliyor... Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye sadece kilometreler kaldı!
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentini dün işgalden kurtarmıştı. Azerbaycan-Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Azerbaycan Şuşa'dan sonra Hankendi'ne doğru ilerlemeye devam ediyor. Öte yandan Azerbaycan ordusu, 23 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. İşte bölgeden son dakika gelişmeleri...
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalarda ateşkesleri sürekli olarak ihlal eden Ermenistan artık tamamen dağılmış durumda. Cephede çatışmalar devam ederken Azerbaycan ordusu tarihi öneme sahip olan Şuşa kentini işgalden kurtardı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtardığını bizzat açıkladı. Öte yandan Aliyev az önce 23 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
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İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin Şuşa kentini kurtardığını bildirerek halkı kutladı. Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.
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Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.
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Azerbaycan ordusu Şuşa'nın ardından Azerbaycan - Ermenistan çatışmalarının en önemli stratejik noktası olan Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne ilerleyişine devam ediyor. Azerbaycan'ın Hankendi'ne girmesine sadece kilometreler kalmışken Ermenistan cephede ağır kayıplar vermeye devam ediyor.
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Dağlık Karabağ’ın ayrılıkçı Ermeni lideri Arayik Harutyunyan,Facebook’tan paylaştığı video mesajda “Azerbaycan kuvvetleri Şuşa istikametinde ilerliyor. Şehre en fazla 5 kilometre mesafedeler. Şuşa düşerse, Karabağ düştü demektir” ifadelerini kullanmıştı.
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Azerbaycanlıların 'Karabağ'ın atan kalbi', 'müziğin ve sanatın beşiği' ve 'Azerbaycan'ın gözlerisin' dediği Şuşa, 8 Mayıs 1992 tarihinde Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti.
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Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor.
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Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor. Bölgede 1991 yılında 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ilan edildi. Ancak burayı uluslararası alanda Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımış değil.
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Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ermenilerin işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a doğru kaçmaya başladığını kanıtlayan fotoğraflar geçti.
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Şuşa'nın işgalden kurtarılması hem cephede hem de Azerbaycan halkında büyük sevinç yaratırken Azeri ordusu da ilerleyişini sürdürüyor. Ermenistan alanda büyük kayıplar vermeye devam ediyor.
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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın tank ve toplarını imha etti
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.
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Son 24 saatte ciddi darbe alan Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait 1 T-72 tankı, 1 D-30 obüsü, 1 havan topu takımı ve mühimmat dolu bir kamyonu imha ettiği vurgulandı.
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Tüm cephe boyunca operasyonların sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunun bildirildi.
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Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerleri Hocavend yönündeki mevzilerini bırakarak kaçtı.
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Savunma Bakanlığı, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusu askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı belirtildi. Bakanlık, saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
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Ermenistan tarafı Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını kabul etmeyerek kentte çatışmaların devam ettiğini söylese de ajansların servis ettiği fotoğraflarda Şuşa'dan ayrılan araçların oluşturduğu konvoy açıkça görünüyor.
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Ermenistan askerlerinin de mühimmatlarının neredeyse tamamını geriden bırakarak araçlarına binerek cepheden uzaklaşmaya çalıştığı fotoğraflar dikkat çekti.
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Ermenistan tarafının bu sabah yaptığı açıklamaya göre Pazar günü 44 asker daha öldü ve Ermenistan'ın toplam kaybı 1221'e çıktı. Ancak uluslararası gözlemciler Ermenistan'ın gerçek kayıplarının binlerce olduğunu belirtiyor.
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Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.
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Öte yandan Ermenistan’ın Azerbaycan’daki bazı yerleşim bölgelerine saldırı düzenlediği belirtildi.
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Tatar ve Ağdam bölgelerindeki köylere ateş açtığını duyurdu. Bakanlık önlemlerin alındığını ifade etti.
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Şuşa'nın işgalden kurtarılmasından sonra önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret eden İlham Aliyev, mezara çelenk bıraktı.
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Burada Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi, Aliyev saygı duruşunda bulundu. Askeri üniforma giyen Aliyev'e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti.