Son dakika haberler: Azerbaycan tarihi zafere ilerliyor... Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'ye sadece kilometreler kaldı!

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.