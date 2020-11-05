Son dakika haberler... ABD seçim sonuçlarını beklerken koronavirüsten korkutan rekor geldi!

Tüm dünya ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinden gelecek sonuç için gelen haberlere kilitlenmiş durumda. Başa baş giden seçim yarışında Donald Trump ilk anlarda önde götürdüğü oy sayılarında geriye düştü ibreler Joe Biden'a döndü.

Ülke çapında seçim gösterileri düzenlenmeye ve insanlar sokaklara dökülmeye devam ederken uzmanlar korkutan rakamları açıkladı ve ABD koronavirüste salgının başından beri görülen en yüksek vaka sayısına ulaştı.

Reuters'da yer alan habere göre ABD'de çarşamba günü itibarıyla ülke genelindeki yeni koronavirüs vaka sayısı 102 bin 591 olarak açıklandı. Bu salgının başından beri görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. Birçok eyaletten de hastaneye yatırılan hasta sayısında artışlar bildirildi.

ABD'nin Colorado, Idaho, Indiana, Maine, Michigan, Minnesota, Rhode Island, Washington ve Wisconsin dahil olmak üzere 9 eyaletinde de günlük vaka sayılarında rekor artış bildirildi.

Vaka sayılarını diğer kurumlardan farklı şekilde takip eden Johns Hopkins Üniversitesi ise dünkü vaka sayısını 99 bin 660 olarak açıkladı.

ABD'de salı günü ise koronavirüs yüzünden hastaneye kaldırılan hastaların sayısında rekor artış yaşandı. Ülkede hastaneye kaldırılan koronavirüs hasta sayısı 50 bini geçerek üç aydır ilk olarak bu kadar yüksek bir seviyeye ulaşmış oldu.

ABD, koronavirüste sadece vaka değil ölüm sayılarında da yüksek rakamlar görmeye devam ediyor. ABD'de günlük kornavirüs ölüm sayısı 850'lerde seyrederken bu rakam bir ay önce günlük 700 kişi olarak seyrediyordu.