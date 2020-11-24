Son dakika haberi: Ve Trump pes etti!

Son dakika haberi... ABD Genel Hizmetler Dairesi, Başkan Donald Trump yönetiminin resmi geçis sürecini başlatmaya hazır olduğuna dair seçilmiş başkan Joe Biden'a bildirimde bulundu. CNN International, bu haberini Daire Yöneticisi Emily Murphy tarafından gönderilen bir mektuba dayandırdı. Bu mektup, Donald Trump'ın kaybettiğinin kabulüne yönelik ABD yönetiminin attığı ilk adım olarak değerlendiriliyor.



TRUMP TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI



Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilgiyi kabul etmese de ülkenin çıkarları için Emily ve ekibine protokollerle ilgili yapılması gerekenleri yapmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu duyurdu.



'GÖRÜNEN GERÇEKLERİ BAZ ALDIM'



Trump yönetiminin bu hamlesi, Michigan seçim kurulunun eyaletteki sonuçları tasdik etmesinin hemen ardından geldi. Murphy bu kararı alırken doğrudan ya da dolaylı hiçbir baskı görmediğini, sadece yasaları ve görünen gerçekleri baz aldığını ifade etti. GSA'nın görevinin ülkenin başkanını seçmek ya da seçim sonucunu onaylamak olmadığının altını çizen Murphy, "Kanunlarda belirtildiği üzere, bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının tasdik edilmesi ve davalarda çıkan kararları da göz önüne alarak, seçim sonrası kaynaklara ve hizmetlere bundan sonra ulaşabileceğinizi bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.