Son dakika haberi: Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın yarışmasında finale kaldı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı, finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.
NASA tarafından düzenlenen "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışması, bu yıl 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.
Yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve "Hareketli Yıldızlar" başlıklı fotoğraf, finale kalan iki fotoğraf oldu.
"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.
EMİNE ERDOĞAN VE BAKAN KURUM DESTEK ÇAĞRISI
Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da destek çağrısı yaptı.
Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 11, 2021
Oy vermek için: https://t.co/PcAWKdaFPO pic.twitter.com/vNJBaf9ddB
NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1'inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOyla— Murat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2021
Oy vermek için 👇https://t.co/LOkKmO9lID pic.twitter.com/bisw7ifkhz
Uzay istasyonundan çekilen #VanGölü’nün büyüleyici fotoğrafı NASA tarafından düzenlenen çevrim içi yarışmada finale kalan iki fotoğraftan biri oldu.— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) April 11, 2021
Uzaydan bile görüntülenen ülkemizin bu eşsiz güzelliğine oy vermek için 👇https://t.co/egi1YCQfO8#VanGölünüOyla pic.twitter.com/4BLSxgUkU6
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