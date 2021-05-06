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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye - Mısır görüşmeleri tamamlandı! Dışişleri'nden ilk açıklama geldi

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Son dakika haberi: Türkiye - Mısır görüşmeleri tamamlandı! Dışişleri'nden ilk açıklama geldi

Son dakika haberi... Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra ilk kez gerçekleşen kritik görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmelerin kapsamlı içerikte gerçekleştiği belirtilirken samimi havada geçtiğine de dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlıklarındaki heyetler arasında 2 gün süreyle Kahire’de gerçekleştirilen istikşafi nitelikli Türkiye ve Mısır istişareleri bugün tamamlandı.

Görüşmelerin samimi havada ve kapsamlı içerikte gerçekleştirildiği bildirildi.

DOĞU AKDENİZ'DE BARIŞ VURGUSU

Görüşmelerde ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye ve Irak’taki durum başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı, Doğu Akdeniz’de barış ve güvenliğin sağlanması ihtiyacı üzerinde duruldu.

Tarafların istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendireceği ve müteakip adımları kararlaştıracağı ifade edildi.

Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesinin ardından Ankara ile Kahire yönetimleri arasındaki ilişkiler bozulmuştu. İki ülkenin dışişleri heyetlerince yüz yüze yapılan bu görüşmeler, sekiz yıl sonra bir ilk olma özelliği taşıyor.

Mısır ile 8 yıl sonra kritik görüşme
Mısır ile 8 yıl sonra kritik görüşme

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