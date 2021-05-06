Mısır ile 8 yıl sonra kritik görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Kahire’de Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki Mısır heyeti ile masaya oturdu. İki ülke heyetleri arasındaki görüşme bugün sona erecek.

BAKANLAR BULUŞABİLİR

Kulislerden sızan bilgilere göre ilk görüşmede, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi’nin, Muhammed Mursi’yi 2013’te askeri darbeyle devirmesinden sonra karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesine indirilen diplomatik ilişkilerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılması, bunun öncesinde de iki ülke Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Samih Şükri’nin resmen bir araya gelebilmesi için zemin arandığı konuşuldu.

ERDOĞAN’DAN ILIMLI MESAJ

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kısa bir süre önce, “Mısır’la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bu en üst düzeyde değil de en düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız” demişti.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME BAŞLADI

Dışişleri Bakanlığı’nın Büyükelçi Önal başkanlığındaki heyetin Kahire’ye gidişiyle ilgili yaptığı açıklamada da “Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır” denildi. Ancak kaynaklar, Dışişleri açıklamasındaki “istikşafi görüşme” vurgusuna dikkat çekerek, toplantıların bir süre daha benzer seviyede devam edebileceği ihtimalinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirttiler.



OLUMLU ATMOSFER

Türkiye ile Mısır arasında bozuk olan ilişkileri yeniden rayına oturtmayı hedefleyen bu kritik görüşme öncesi iki ülke arasında olumlu gelişmeler olabileceğinin ilk sinyali geçen şubat ayında gelmişti. Olumlu atmosferin başlamasında, Mısır’ın geçen 18 Şubat’ta Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri için ilan ettiği ruhsat sahalarında Türkiye’nin ilan ettiği kıta sahanlığına girmemesi önemli rol oynadı. Karşılıklı ılımlı mesajların ardından 10 Nisan’da iki ülke dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Samih Şükri, ramazan ayı tebrikleşmesi için yaptıkları telefon görüşmesinde, yüz yüze görüşmelerin dışişleri bakan yardımcısı seviyesinde başlamasında mutabık kaldı.



İKİ ÜLKE ARASINDA ÜÇ ÖNEMLİ BAŞLIK

Türkiye ile Mısır arasında üç önemli başlık bulunuyor. Libya, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanı sınırlarının belirlenmesi ve Mısır’ın terör örgütü ilan ettiği Müslüman Kardeşler’e yaklaşım.

LİBYA: Türkiye, Libya’da BM’nin meşru saydığı Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne destek verirken Mısır, meşru hükümeti devirmek için mücadele eden Halife Hafter’den yana pozisyon almıştı. Türkiye’nin desteğiyle meşru hükümet Hafter’i başkent Trablus kapılarında püskürtmüştü. Libya’da yeni kurulan Ulusal Birlik Hükümeti çerçevesinde yıl sonunda seçimleri gidilmesi öngörülüyor. İki ülkenin işbirliği Libya’da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunabilir.

DOĞU AKDENİZ: Mısır, şubat ayında kendi deniz yetki alanında ihaleye çıkarken Türkiye’nin yetki alanını tanımıştı. Türkiye’nin Libya ile olduğu gibi Mısır ile de bir deniz yetki sınırı anlaşması yapması Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin maksimalist talepleri karşısında bir denge unsuru sağlayabilir.

MÜSLÜMAN KARDEŞLER: 2013 ‘te Savunma Bakanı olan Abdülfettah el Sisi, Müslüman Kardeşler destekli Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi darbeyle devirmiş, sonra da seçimle cumhurbaşkanı olmuştu. Darbeye karşı çıkan Türkiye, Kahire ile ilişkileri maslahatgüzar seviyesi indirmişti. Kahire, Müslüman Kardeşleri terör örgütü ilan ederken birçok İhvan mensubu çareyi Türkiye’ye sığınmakta bulmuştu.

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