Son dakika haberi: Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 ölü
Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.
Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Reuters kaza nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.
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