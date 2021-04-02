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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 02.04.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 ölü

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Son dakika haberi: Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 ölü

Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre, Tayvan'ın doğusundaki Hualien bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, yaklaşık 350 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, Hualien bölgesinde girdiği tünelde raydan çıktı.

Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberi: Tayvanda tren raydan çıktı: En az 36 ölü

Reuters kaza nedeniyle en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, ilgili bakanlık ve kuruluşların kazaya ilişkin gerekli çalışmaları başlatmalarını istedi.

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