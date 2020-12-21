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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 21.12.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Rusya'da korkutan koronavirüs rekoru!

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Son dakika haberi... Rusya'da korkutan koronavirüs rekoru!
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Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da koronavirüs salgını giderek yayılıyor. Ülke bugün bir kez daha rekor sayıda yeni vaka bildirdi.

Rusya’da son 24 saatte 29 bin 350 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu rakam ülkede yeni koronavirüs sayısında rekor vaka sayısı olarak kayıtlara geçmiş oldu. 

Ülkedeki yeni vakaların 7 bin 797'si başkent Moskova'da görüldü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 493 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 51 bin 351'e ulaştığını açıkladı.

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