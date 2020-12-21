Son dakika haberi... Rusya'da korkutan koronavirüs rekoru!

Rusya’da son 24 saatte 29 bin 350 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Bu rakam ülkede yeni koronavirüs sayısında rekor vaka sayısı olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Ülkedeki yeni vakaların 7 bin 797'si başkent Moskova'da görüldü.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 493 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 51 bin 351'e ulaştığını açıkladı.