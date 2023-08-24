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Son dakika haberi! Putin'den Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı

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#Putin#Prigojin#Wagner
Son dakika haberi Putinden Prigojinin ailesine başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 19:18

Rusya Devlet Başkanı Putin, uçağın düşmesi sonucu hayatı kaybeden Wagner lideri Prigojin'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Putin, mesajında "Prigojin'i 90'lı yıllardan beri tanıyorum, yetenekli bir iş insanıydı" ifadelerini kullandı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan ilhak edilen Donetsk’in sözde lideri Denis Pushilin ile bölgedeki duruma dair yaptığı toplantıda, dün Rusya’da düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin hakkında ilk kez konuştu.

"KADERİ ZOR AMA YETENEKLİ BİR İŞ İNSANIYDI"

Wagner lideri Evgeny Prigojin ve uçakta hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Putin, “Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Prigojin’i 90’lı yılların başından beri tanıyorum, kaderi zor ama yetenekli bir iş insanıydı. Sadece ülkemizde değil, yurt dışında ve özellikle Afrika’da çalıştı ve önemli başarılar elde etti” dedi.

Prigojin’in kazadan hemen önce Afrika’dan döndüğünü belirten Putin, “Bildiğim kadarıyla dün Afrika’dan dönerek yetkililerle görüşmeler yaptı” dedi.

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"NEO NAZİZMLE MÜCADELEYE ÖNEMLİ KATKI SAĞLADI"

Rus paralı asker grubu Wagner ile ilgili de konuşan Putin, “İlk bilgiler Wagner şirketinin personelinin orada (Tver Bölgesi’ndeki uçak kazasında) olduğunu gösteriyor. Bu kişilerin ortak yaşamımıza önemli katkıları olduğunu belirtmek isterim. Wagner, Ukrayna’daki Neo Nazizmle mücadeleye önemli katkı sağladı” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Putin ayrıca Rusya Soruşturma Komitesi'nin kazayla ilgili soruşturma yürüttüğünü söyledi.

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#Putin#Prigojin#Wagner

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