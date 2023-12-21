Son dakika haberi! Prag’da üniversitede silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Çekya’nın başkenti Prag’taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.

11 ÖLÜ, 25 YARALI

İlk belirlemeler göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.