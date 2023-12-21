×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika haberi! Prag’da üniversitede silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme Tarihi:

#Çekya#Prag#Üniversite
Son dakika haberi Prag’da üniversitede silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 18:08

Çekya’nın başkenti Prag’ta bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Haberin Devamı

Çekya’nın başkenti Prag’taki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirilerek, bölgenin güvenlik çemberi altına alındığı aktarıldı. Halkın bölgeden uzak durması çağrısında bulunan polis, üniversitenin tahliye edildiğini bildirdi.

11 ÖLÜ, 25 YARALI

İlk belirlemeler göre saldırgan dahil 11 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulunu bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çekya#Prag#Üniversite

BAKMADAN GEÇME!