Son dakika haberi: MSB paylaştı! Kardeş Azerbaycan Ermenistan işgali altındaki Laçin'e girdi!

Son dakika haberi.. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Laçin'e girdiği duyuruldu.

Ermenistan sınırında bulunan Laçin, Dağlık Karabağ ile Ermenistan arasında tek yol olan ve "Laçin koridoru" diye isimlendirilen yolun stratejik önemi dolayısıyla 1990'lı yıllardaki savaşta Ermeni güçlerin ilk hedeflerinden biri olmuş ve 18 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda, 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçin ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da da Kelbecer'den çekilmişti.

Kardeş Azerbaycan, Karabağ’da elde edilen büyük zafer sonrası işgal altındaki öz topraklarıyla buluşmaya devam ediyor. Kahraman Azerbaycan Ordusu; Ağdam ve Kelbecer’den sonra şimdi de #Laçin’e girdi. #KarabağAzerbaycandır 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/raFTidUex8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020

Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğunda 9 Kasım'da ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kaldı.

Azerbaycan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın deyimiyle "şartları çok ağır" olan anlaşmayla Dağlık Karabağ içinde ilerlediği alanlarda kontrolü sağladı. Bakü Yönetim ayrıca, işgal altındaki yedi rayondan (bölgeden) Ermenilerin çıkmasını da garanti altına almış oldu.

ERMENİSTAN'DA SİYASİ KRİZ ÇIKTI

Karabağ hezimetinin ardından Ermenistan'da siyasi krizi patlak verdi. Halk başkent Erivan başta olmak üzere birçok kentte sokaklara çıktı ve Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Başbakan Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın şartlarını kabul ettiği açıkladığı gün birçok Ermeni, hükümet binasını bastı ve Meclis Başkanı'nın da aralarında bulunduğu birçok yetkiliyi feci şekilde dövdü.

İlerleyen süreçte Paşinyan kabinesinde derin çatlaklar oluştu. Savunma Bakanı Davit Tonoyan ve Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan gibi kritik isimler görevlerinden istifa etti.

15 GÜN DAHA SÜRE VERİLMİŞTİ

Azerbaycan ordusu, anlaşma kapsamında Ermenistan'ın çekilmeyi kabul ettiği ilk bölge olan Ağdam'a 20 Kasım'da girmişti. Anlaşma, Laçin bölgesinin de 1 Aralık'a kadar geri verilmesini öngörüyordu.

Ermenistan'ın Kelbecer'in kontrolünü Azerbaycan'a devretmek için belirlenen süre ise aslında 15 Kasım'da doluyordu. Ancak Bakü Yönetimi, Ermeni tarafının kontrolün teslimatının uzatılması yolundaki isteğini kabul etmiş ve süreyi 25 Kasım'a uzatmıştı.