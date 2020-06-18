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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi

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Son dakika haberi: Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bölgede patlama sesi duyuldu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.

Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

 
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