Son dakika haberi: Katile yol göründü! İsrail'de flaş gelişme... Kritik adım atıldı

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, İsrail'in önünde ya beşinci seçime gitmek ya da 'değişim blok'uyla ulusal birlik hükümeti kurmak olduğunu ifade etti.

Bennett sözlerine şöyle devam etti: "Dostum Yair Lapid (Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri) ile ulusal birlik hükümeti oluşturmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

NETANYAHU KORKUTMAYA ÇALIŞIYOR

İsrail lideri Binyamin Netanyahu, birlik hükümeti ihtimalinin somutlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, muhtemel koalisyon hükümetinin İsrail güvenliği için bir "tehdit" olduğunu öne sürdü.

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı ifade edildi.

23 MART SONRASI HÜKÜMETİ KURAMADI

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

ATEŞKES SAĞLANDI AMA...

Siyaseten zor günler geçiren Netanyahu'nun liderliğindeki İsrail, Gazze'de insanlık suçu işlemiş ve yüzlerce Filistinlinin katledildiği saldırılar düzenlemişti.

Gazze'ye yönelik 2014'ten bu yana gerçekleştirilen en kanlı saldırılarda geçen günlerde silahlar susmuş ve geçici ateşkes sağlanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik 11 gün süren saldırılarında aralarında 100'den fazla kadın ve çocuğun bulunduğu 243 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail'e atılan roketlerde ise ikisi çocuk 11 İsrailli ölmüştü.

Medyada Netanyahu'nun siyasi desteğini artırmak için güvenlik gerekçesi bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenlenmesinin talimatını verdiği yolunda analizler yer almıştı.

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