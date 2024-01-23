Son dakika haberi! İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ederken, iki İsrailli yetkili, İsrail'in Hamas'a Gazze Şeridi’nde tutulan tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında çatışmalara 2 aya kadar ara verilmesini içeren bir teklif sunduğunu iddia etti. Adı açıklanmayan yetkililer, İsrail Savaş Kabinesi’nin söz konusu teklifi on gün önce onayladığını ifade ederek, teklifin çok aşamalı olduğunu belirtti. Yetkililer, ilk aşamanın kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan esirlerin serbest bırakılmasını, diğer aşamaların ise kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin serbest bırakılmasını ve esirlerin cesetlerinin iade edilmesini içerdiğini ifade etti.

FİLİSTİNLİLER GAZZE’NİN KUZEYİNE DÖNEBİLECEK

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İsrail ve Hamas'ın her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli mahkumun serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağını ve ardından bu mahkumların isimleri konusunda müzakerelerin yapılacağını söyleyen yetkililer, teklifin Filistinli sivillerin kademeli olarak Gazze şehrine ve Gazze Şeridi’nin kuzeyine geri dönmesine izin verilmesini de içerdiğini açıkladı.

İSRAİL, HAMAS’TAN YANIT BEKLİYOR

Söz konusu teklifin çatışmaları sona erdirmediğine dikkat çeken yetkililer, teklif kapsamında İsrail hapishanelerindeki 6 bin Filistinli mahkumun tamamının da serbest bırakılmayacağını vurguladı. İsrailli yetkililer, Hamas'tan yanıt beklediklerini ve teklifin kabul edilmesi konusunda iyimser olduklarını belirtti.

Söz konusu teklifin kabul edilmesi halinde İsrail'in çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana Hamas'a sunduğu en uzun ateşkes dönemi olarak kayıtlara geçecek.

GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ İNSANİ ARA 1 ARALIK’TA SONA ERMİŞTİ

İsrail ve Filistin arasında 24 Kasım’da başlayan 4 günlük insani ara iki kez uzatılmasının ardından 1 Aralık’ta sona ermişti. İnsani ara kapsamında Hamas Gazze Şeridi’nde tutulan 80 İsrailli esiri, İsrail ise 240 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. İsrail ordusuna göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 130 İsrailli esir bulunurken, 27 esirin ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.