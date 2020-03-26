Son dakika haberi: İran'daki salgında ikinci dalga korkusu: Şehirler arası seyahat yasaklandı

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran ikinci dalga COVID-19 endişesi nedeniyle şehirler arası seyahat yasaklandı.

İran corona virüsle ulusal mücadele merkezi üyesi Hüseyin Zülfikari, "İran Yeni yılı tatili için seyahate çıkanlar hiçbir yerde duraksamadan acilen evlerine geri dönmeli. Üniversite ve okulların kapalı kalma süresi daha da uzadı. Önlemleri gözardı edenler cezalandırılacak" ifadelerini kullandı.