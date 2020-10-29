Son dakika haberi... İngiltere'de her gün yaklaşık 100 bin kişi virüse yakalanıyor!

Son Dakika..İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koydu.

Londra'da Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre salgının yayılma hızı artıyor, enfekte olanların sayısı her 9 günde 2 katına çıkıyor.

Araştırmacılara göre koronavirüsle mücadelede "kritik bir aşamaya gelindi" ve "bir şeyler değişmeli."

Uzmanlar, İngiltere'de enfeksiyon oranının, ilkbahardaki zirve noktaya hızla yaklaştığı uyarısında bulunuyor.

The React-1 adlı araştırma, İngiltere'de bugüne kadar koronavirüs ve neden olduğu hastalıkla ilgili bugüne kadarki en güncel çalışma.

Pazar günü tamamlanan araştırmaya 86 bin gönüllü katıldı.

Araştırma koronavirüs vakalarının İngiltere'nin tüm bölgelerinde ve her yaş grubunda arttığını gösterdi.

İngiltere'de halen koronavirüs vaka sayısı ülkenin kuzeyinde daha fazlayken, araştırmaya göre vaka sayılarının artışı ülkenin güneyinde daha hızlı seyrediyor.

'MEVCUT ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL'

Araştırma ekibinden Profesör Steven Riley, elde edilen verilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Riley, "Mevcut önlemler yeterli değil" dedi.

Yine araştırma ekibinden Profesör Paul Elliott ise "İkinci dalgada kritik bir dönemdeyiz" diye konuştu. Elliott, vaka sayısının artmasının daha fazla kişinin hastanelerde tedavi görmesine ve daha fazla can kaybına yol açacağını söyledi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı 345 bini, can kaybı ise 45 bini aşmış durumda.

Avrupa'da son olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma gününden itibaren en az Kasım ayı boyunca ikinci kez ülke çapında kısıtlama önlemleri uygulanacağını açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Pazartesi gününden itibaren yine Kasım ayı boyunca ulusal çapta yürürlükte olacak önlemleri kamuoyuna duyurmuştu.

İngiltere'de ise hükümet bir aydır ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayıran ve her bir bölge için ayrı önlemler öngören planı uyguluyor.

İNGİLTERE'DE HER HAFTA NÜFUSUN YÜZDE 10'UNUN TEST EDİLMESİ GÜNDEMDE

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) her hafta nüfusun yüzde 10'unun test edilebileceği yeni bir planın hazırlığını yaptığı ortaya çıktı.

NHS, yerel sağlık yetkililerine yönelik bir yazı kaleme alarak, "koronavirüsle mücadelede yeni ve önemli bir cephe açmak üzere" 30 dakikalık salya testlerinin devreye sokulacağını duyurdu.

Guardian'ın ulaştığı yazıya göre, yerel sağlık yetkilileri, hızlı sonuç veren test kitlerini haftalık olarak sorumlu oldukları nüfusun yüzde 10'una uygulayacak şekilde teslim alabilecek.

Yeni planın yürürlüğe girmesi, ülke çapında haftada 5 milyon test yapılabilmesi anlamına gelecek. Halihazırda günde yaklaşık 300 bin PCR testi yapılıyor.

Öte yandan yerel sağlık otoriteleri bu planın tedarik ve uygulama yönünden eksikleri olabileceği kaygısını taşıyor. Temaslıların izlenmesi ve testlerin uygulanmasının yaratacağı maliyet de soru işaretlerine neden oluyor.

Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentodaki konuşmasında, hükümetin Innova adlı şirketten milyonlarca salya testi satın aldığını açıklamıştı.

Yeni test planı, Liverpool ve Manchester gibi üçüncü kademe tedbirlerin yürürlüğe girdiği kentlerde öncelikli olarak uygulacak.

Ulusal Sağlık Sistemi yetkilisi Alex Cooper, asıl hedefin "mümkün olan en hızlı şekilde" bu yöntemi ülke çapında kullanıma sokmak olduğunu kaydetti.

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