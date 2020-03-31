Son dakika haberi: İngiltere'de corona virüste son durum

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, corona virüs nedeniyle 393 insan daha yaşamını yitirirken ölümlerin bin 651'e yükseldiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ölenlerin 19-98 yaş aralığında olduğu yalnızca 28'inin farklı sağlık sorunları daha olduğu bildirildi.