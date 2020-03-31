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Haber Giriş: 31.03.2020 - 16:56,
Son dakika haberi: İngiltere'de corona virüste son durum
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, corona virüs nedeniyle 393 insan daha yaşamını yitirirken ölümlerin bin 651'e yükseldiğini duyurdu.
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, corona virüs nedeniyle 393 insan daha yaşamını yitirirken ölümlerin bin 651'e yükseldiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, ölenlerin 19-98 yaş aralığında olduğu yalnızca 28'inin farklı sağlık sorunları daha olduğu bildirildi.
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