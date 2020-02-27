Haber Giriş: 27.02.2020 - 07:58,
Son dakika haberi: İdlib'de ılımlı muhalifler Serakib kasabasını geri aldı
Reuters haber ajansı; Ilımlı muhaliflerin stratejik öneme sahip İdlib'in Serakib kasabasını geri aldığını duyurdu.
Muhalifler, kenti batıdan ve kuzeyden kuşattı. İdlib'e açılan kapı olarak da bilinen Serakip geri alındı. Serakib; Şam - Halep bağlantısını sağlıyor. Bugüne kadar rejim kuvvetlerinin İdlib içine ilerlemek için seçtiği bir yerdi. İki haftadır burada rejime karşı direniş başlamıştı.
Ayrıntılar az sonra...
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