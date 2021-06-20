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Son dakika haberi: Ermenistan'da seçim günü! İlk sonuçlar geldi
Azerbaycan karşısında işgal ettiği Karabağ'da hezimete uğrayan ve bir süredir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Ermenistan'da halk bugün sandık başına gitti.
İlk sonuçlara göre; Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme oyların yüzde 58'ini aldı. Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı ise yüzde 22 bandında görülüyor.
Başkent Erivan'daki ilk sonuçlara göre Koçaryan'ın ittifakı yüzde 68 oy alırken, Paşinyan'ın partisi yüzde 19'da kaldı.
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