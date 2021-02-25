Son dakika haberi: Ermenistan ordusundan Paşinyan'a istifa çağrısı

Reuters'ın yer verdiği son dakika bilgisine göre Ermenistan ordusu, Başbakan Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu.

Paşinyan, ordunun çağrısından sonra yaptığı açıklamada ülkede askeri darbe girişimi gerçekleştiğini söyledi. Paşinyan, taraftarlarını sosyal medya aracılığıyla sokağa davet etti.

Paşinyan, ordunun kendisini istifaya davet ettiği, bu dakikalarda resmi Facebook hesabından canlı yayın yapıyor. Paşinyan, canlı yayında halka 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yaptı.

Paşinyan'ın Ermenistan Genel Kurmay Başkanı'nı görevden aldığı da gelen son dakika haberleri arasında.

ERMENİSTAN SOKAKLARINDA HAREKETLİ DAKİKALAR

Ermenistan'da yaşanan istifa çağrısı ve Paşinyan'ın 'Bu bir darbe girişimidir' açıklamasından sonra sokaklarda hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Canlı yayına yansıyan görüntülerde sokaklara inen çok sayıda kişi ve gözaltı yapan polis memurları görülüyor.

ERMENİSTAN'DA NELER YAŞANMIŞTI?

Paşinyan, Azerbaycan - Ermenistan arasında geçen yıl yaşanan çatışmalardan sonra ülkesinin yenilgisine sebep olmakla suçlanmıştı.

9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti. Uzun süren protesto gösterilerinde hedefe konan Paşinyan hükümeti istifaya davet edilmiş, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan'ın tüm şehirlerinde yapılan gösterilerde halk ve güvenlik güçleri arasında zaman zaman sert çatışmalar yaşanmıştı. Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da halk sokaklara inmişti. Ermenistan muhalefeti de Paşinyan'ı devirmek için ‘Ulusal Kurtuluş Komitesi’ adlı bir oluşum kurmuştu. Günlerce ortalıkta görünmeyen Paşinyan ortaya çıkıp ulusa seslenme konuşması yapmıştı. Paşinyan, açıklamasında yenilgisini haklı göstermeye çalışmış, aynı gece Ermenistan halkı parlamento binasını basarak Paşinyan’ı aramıştı.

Ermenistan muhalefet bloğu ilk olaylar yaşandığı gün gece yarısına kadar istifa etmesi için Paşinyan’a süre verdi ancak Paşinyan verilen süre zarfında istifa etmeyince muhalefet parlamentoyu toplayarak hükümetin feshedilmesini gündeme getirmek istedi, ancak parlamentoda çoğunluk sağlanamadı.