Son dakika haberi: Dünya bu haberi konuşuyor! Zoom toplantısında mastürbasyon skandalı

New Yorker dergisinde yazarlık yapan, aynı zamanda CNN için de analist olarak çalışan avukat Jeffrey Toobin, iş arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği bir Zoom toplantısı sırasında mastürbasyon yaparken yakalandı.

Harvard Hukuk mezunu, 60 yaşında ve evli olan Jeffrey Toobin, yaşananların ortaya çıkmasından sonra 'Çok aptalca ve utanç verici bir hata yaptım. Kameremın kapalı olduğunu ve kimsenin beni görmediğini sanıyordum. Eşimden, ailemden, arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarımdan özür dilerim.' açıklamasını yaptı.

Jeffrey Toobin, skandalın patlak vermesinden sonra New Yorker dergisi tarafından ücretsiz izne çıkarıldı.

CNN de yaptığı açıklamada kıdemli analist olarak görev yapan Toobin'in bir süre yayınlarda yer almayacağını belirtti.

New Yorker dergisinin genel yayın yönetmeni David Remnick, dergi çalışanlarına yolladığı elektronik postayla "Farklı kaynaklardan duyduğunuz gibi yazarımız Jeff Toobin bir Zoom konuşmasında yaşanan olaydan sonra ücretsiz izne çıkarıldı. Bu konuyu incelemeye devam ettiğimizi bilmenizi isteriz" açıklamasını yaptı.

İsimlerini açıklamayan iki kaynak Toobin'in Zoom toplantısı sırasında gelen başka bir çağrıya cevap veriyormuş gibi göründüğünü, o esnada kamerasını aşağıya indirdiğini ve olaya bu şekilde şahit olduklarını aktardı.