Son dakika haberi: Donald Trump ile Joe Biden arasında canlı yayın tartışması olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trumpın 2020 başkanlık seçimi kampanyası, ABD Başkan Adayı Joe Biden ile yapılması planlanan canlı yayın tartışmalarının ertelenmesine yeşil ışık yaktı. Trumpın kampanyası, tartışmanın ikinci raundu için ilk başta belirlenen 15 Ekim tarihinin, 22 Ekime, üçüncü raundu için belirlenen 22 Ekim tarihinin ise 29 Ekime ertelenmesini kabul ettiği belirtildi. Demokratların adayı Bidenın seçim kampanyası ekibinin ise canlı yayın tartışmalarının ertelenmesi teklifi konusunda henüz ne adım atacağı bilinmiyor.

TRUMP SANAL TARTIŞMAYA İTİRAZ ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Tartışmaları Komisyonunun, Biden-Trump arasında yapılacak ikinci tartışmayı sanal olarak yapma önerisini reddetti. Trump, sanal tartışmaya katılmayacağını ifade etti.

BİDEN’IN KAMPANYA EKİBİ, TARTIŞMALARIN ERTELENMESİ TEKLİFİNİ REDDETTİ

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump ve Biden arasında yapılması planlanan tartışmanın ikinci raundunu ‘sanal’ olarak gerçekleştirme önerisinde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump, bu öneriyi reddederek tartışmayı yüz yüze yapmak istediğini söyledi. Trump’ın kampanya ekibi, kalan iki raundun 22 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi teklifinde bulundu. Biden’ın kampanyasının müdür yardımcısı Kate Bedingfield, Trump kampanya ekibinin bu teklifini reddettiklerini ifade etti.



