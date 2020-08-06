DHA
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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya'ya gidiyor
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo’yla birlikte Libya’ya gidiyor. Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülüyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
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