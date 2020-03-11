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Dünya
Haber Giriş: 11.03.2020 - 19:37,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Corona Virüs artık salgın değil pandemi

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Son dakika haberi: Corona Virüs artık salgın değil pandemi
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Tüm dünyanın gündemi haline gelen Corona Virüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu

Ayrıntılar geliyor...

DSÖ tanımlamasına göre bir pandemi ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır ;

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması

Pandemi ne demek Tıpta pandemi nedir, hangi hastalıklar pandemiktir
Pandemi ne demek? Tıpta pandemi nedir, hangi hastalıklar pandemiktir?
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