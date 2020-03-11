Son dakika haberi: Corona Virüs artık salgın değil pandemi

Ayrıntılar geliyor...

DSÖ tanımlamasına göre bir pandemi ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır ;

-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı

-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması

-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması