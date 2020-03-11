Haber Giriş: 11.03.2020 - 19:37,
Son dakika haberi: Corona Virüs artık salgın değil pandemi
Tüm dünyanın gündemi haline gelen Corona Virüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu
Ayrıntılar geliyor...
DSÖ tanımlamasına göre bir pandemi ancak aşağıdaki üç koşulu sağladığında başlamış sayılır ;
-Nüfusun daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın ortaya çıkışı
-Hastalığa sebep olan etmenin insanlara bulaşması ve tehlikeli bir hastalığa yol açması
-Hastalık etmeninin insanlar arasında kolayca ve devamlı olarak yayılması
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