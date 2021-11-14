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Son dakika haberi: Bulgaristan'da tarihi seçim! Oy verme işlemi sürüyor

#Bulgaristan#Seçim#Mustafa Karadayı
Son dakika haberi: Bulgaristanda tarihi seçim Oy verme işlemi sürüyor

Bulgaristan’da aynı anda yapılan cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için oy verme işleminde sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Karadayı, "Bulgaristan vatandaşları sorumlu, bilgili, yapabilen politikacıları ve Avrupa'nın yaşam standartlarını hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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Öğle saatlerinde katılım oranı yüzde 12’yi geçerken, her iki seçimde başlıca adaylar ve siyasi liderler oy kullandıktan sonra görüşlerini basınla paylaştılar.

Bu seçimde 23 aday arasından ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan Türk ve Müslümanları temsilen tek aday olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, "Bulgaristan vatandaşları sorumlu, bilgili, yapabilen politikacıları ve Avrupa'nın yaşam standartlarını hak ediyor." dedi.

Bulgar devlet adamlarının devletçilik anlayışına sahip olmaları gerektiğine işaret eden Karadayı, seçimlerin organizasyonundan sorumlu Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in teknokratlar hükümetinin tüm vatandaşların oy kullanabilmelerini, seçimlerin dürüst ve şeffaf olmasını sağlayamadığını öne sürdü. Karadayı, "Kabine, seçimlerin dürüstlüğüne olan bu güveni yıktı." diye konuştu.

Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteğiyle ikinci kez aday gösterilen Cumhurbaşkanı Radev de "Devletçiliğin sağlığına yeniden kavuşturulması veya kulis siyasetinin devamını belirleyecek seçim bugün seçmenlerin elindedir. Bu seçimde bahisler çok büyük." dedi.

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Sofya’da oy kullanan Radev, basına açıklamasında, “Özgürlük, yasallık ve güven için oy kullandım. Bu değerleri savunarak daha önce Bulgarların güvenoyunu almıştım. Onları savunarak tekrar seçimde aday oldum." şeklinde konuştu. Radev, yeni kurulacak parlamentonun öncelikli görevinin sağlam bir desteğe sahip bir kabine kurması olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi destekli aday Sofya Üniversitesi Rektörü Anastas Gercikov, "Siyasetin tarz ve davranışının değişimi için oy kullandığını" ifade etti.

Seçimde favori adaylar arasında yer alan Gercikov, "Nefret ve zıtlaşmaları bir tarafa bırakıp Bulgaristan’ın geleceği uğruna birlik sağlanması için oy kullanırken, her bir vatandaşımızı önemseyen gerçek devlet adamlarına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Sağ güçlerin desteklediği yargıç Lozan Panov ise "Son 7 yılda kulis devletinin nasıl işlediğini gördüm. Bu konuda sorduğum tüm sorulara kampanyada yanıt aradık. (Komünizm dönemi sonrası) 32 yıldır bizleri rehin tutanlara, 'sonunuz geliyor' mesajı veriyorum." dedi.

Borisov ise Cumhurbaşkanı Radev’in teknokratlar hükümetinin her pazartesi 500 milyon avro dış borç çektiğini, tüm altyapı projelerini dondurduğunu ve elektrik fiyatlarını artırdığını, ülkenin iki haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ölüm vakalarında dünya birinciliğini koruduğunu söyledi. Borisov, seçim sonrası iktidara gelmeleri durumunda tüm bunlara son vereceklerini kaydetti.

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İçişleri Bakanlığı, seçim sürecinin güvenliğini sağlamak için 16 bin polis görevlendirildiğini bildirdi.

Sandıklar saat 20.00’de kapanacak.

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#Bulgaristan#Seçim#Mustafa Karadayı

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