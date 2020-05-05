MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: BAE'de gökdenlende facia! Ölü sayısı bilinmiyor
GeriDünya Son dakika haberi: BAE'de gökdenlende facia! Ölü sayısı bilinmiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 22:47,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: BAE'de gökdenlende facia! Ölü sayısı bilinmiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah kentindeki bir gökdelende büyük çaplı yangın çıktı. Kentin El Nahda bölgesinde çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bina sakinlerinin tahliye edildiği belirtilirken yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düştü.  Öte yandan yangın nedeniyle ölü veya yaralının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle