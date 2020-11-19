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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 19:40 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu paylaştı! Türk bayrağı Karabağ'da

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu paylaştı! Türk bayrağı Karabağ'da
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Son dakika haberine göre; Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalan Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri sürerken, Azerbaycan ordusu Karabağ’ın tepesine Türk bayrağı dikti. Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.

Ermenistan karşısında hem masa hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu Türkiye’yi unutmadı. Ermenistan işgalinden 27 yıl sonra kurtarılan Dağlık Karabağ’da nöbet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafından yayınlanan videoda, Türkiye’ye önce teşekkür etti, ardından da Türk bayrağını dikti. Azerbaycan ordusu paylaştığı videoda, “Karabağ’ın azad olmasında bize yakından destek olan bir devlet iki millet olan gardaşımız Türkiye’nin şerefine Türk bayrağı Karabağ’a dikilir” ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu paylaştı Türk bayrağı Karabağda

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