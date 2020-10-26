Son dakika haberi: Aliyev'den ateşkesi bozan Ermenistan'a sert sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Aliyev, yaptığı açıklamada, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." diye konuştu.

"SORUYORUM, NEREDEN GELİYOR BUNLARIN PARASI?"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullandı.

Aliyev, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" şeklinde konuştu.

Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.