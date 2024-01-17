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Son dakika haberi! ABD: Türkiye'ye F16 satışını destekliyoruz

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#Yunus Paksoy#ABD#F-16
Son dakika haberi ABD: Türkiyeye F16 satışını destekliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 23:24

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby "Biden bu konuda oldukça tutarlı. F-16 satışını ve Türkiye'nin mevcut filosunun modernizasyonunu desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

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CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında son dakika gelişmesi paylaştı. Paksoy'un aktardığına göre; Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili şunları söyledi:

"TARİHLER VE TAKVİME DAİR YENİ BİR BİLGİ YOK"

"Başkan Biden bu konuda oldukça tutarlı. F-16 satışını ve Türkiye'nin mevcut filosunun modernizasyonunu desteklemeye devam ediyoruz. Bu, göreve geldiğimizden beri değişmeyen tutarlı bir politika tutumumuzdur. Tarihler ve takvime dair elimizde sizin için yeni bir bilgi yok. Ama Türkiye'ye yönelik F16 satışıyla ilgili politikamız yok."

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O SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI

Paksoy, Kirby'nin bir gazetecinin "Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini Meclis'e getirdi. Bu konuda sizde bir hareketlenme olur mu?" sorusunu cevapsız bıraktığını da sözlerine ekledi.

 

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#Yunus Paksoy#ABD#F-16

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