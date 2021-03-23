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Dünya
Haber Giriş: 23.03.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Türkiye açıklaması

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Geçmişte olduğu gibi bugünün tehditlerine de güçlü ve etkili olduğu için ittifakı yeniden canlandırmak istiyoruz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bakan olarak ilk kez geldiği karargâhta açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi "değerli bir müttefik" olarak nitelendiren Blinken "NATO'da kalmak Ankara'nın da çıkarına" dedi.

Blinken, "Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına." ifadesini kullandı.

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Uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Blinken, bu konudaki değerlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, "Belki daha da önemlisi ben buraya dinlemek ve istişare etmek için geldim çünkü müttefiklerin yaptığı şey budur." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi konusunda şunları söyledi:

"Afganistan'a birlikte gittik, birlikte intibak ettik ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız. Burada ortak bir kelime var, o da birliktelik. Başkan Biden, çekilmenin son gün olan 1 Mayıs'a yetişmesinin zor olabileceğini söylemişti. Ancak ABD ne yaparsa yapsın müttefiklerinin ne düşündüğünü bilerek yapacak."

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