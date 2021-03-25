Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden'dan göre geldikten sonra ilk basın toplantısı

Biden, görevinin 65. gününde ilk resmi basın toplantısını Beyaz Saray'da düzenledi.

Başkanlığının ilk 100 günü için 100 milyon Kovid-19 aşısı hedefi koyduklarını belirten Biden, "Bu hedefimize çoktan ulaştık. Şimdiki hedefimiz ilk 100 günde 200 milyon doz aşı." ifadesini kullandı.

Biden, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 1 Mayıs'a kadar tamamen çekme planına ilişkin ise "1 Mayıs'a kadar askerlerimizin tamamını çekmemiz taktiksel nedenlerle zor duruyor ancak burada uzun süre kalmaya niyetimiz olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bir gazetecinin "Gelecek yıl da ABD'yi Afganistan'da göreceğimizi söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise Biden, "Böyle bir resim çizemem." yanıtını verdi.

Biden, Afganistan'dan çekildikten sonra bölgenin güvenliğinin sağlanması için Afganistan'da asker bulunduran NATO müttefikleri ile görüştüklerini ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da bu hafta Brüksel'de NATO müttefikleri ile temasta bulunduğunu kaydetti.

Joe Biden, gelecek planlarına ilişkin, "2024 seçimleri için yeniden aday olmayı planlıyorum." diye konuştu.

78 yaşındaki Joe Biden'ın, toplantıda "120 yıl önce Senatoya girdiğimde." şeklinde bir cümle kurması ise sosyal medyada gündem oldu.

ÇİN'E "REKABET" MESAJI

Çin'e yönelik dış politikalarını da değerlendiren Biden, "Çin ile çetin bir karşılaşma değil, bir rekabet peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Çin Devlet Bakanı Şi Cinping ile uzun süredir tanıştıklarının altını çizerek "Çin dünyada hakimiyet kurma, dünyanın en zengin ve güçlü ülkesi olma hedefinde ama benim başkanlığım döneminde bu olmayacak." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik etkileri konusunda da çözümler üzerinde çalıştıklarını ve 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi kapsamında 100 milyondan fazla kişiye 1400'er dolarlık çek gönderdiklerini belirten Biden, yakın zamanda milyonlarca kişiye daha bu çeklerin ulaşacağını belirtti.

Biden, ABD'lilerin birçoğunun ekonomik zorluk içinde olduğunun altını çizerek, "Amerikan halkına şunu söyleyebilirim ki yardım geldi, umut da yolda." diye konuştu.

Kovid-19 dışında göçmenlik, silah kontrolü, oy hakkı gibi sorunların da masada beklediğinin anımsatılması üzerine Biden, "Ben bu görevde halkta bölünme oluşturma için değil, problemleri çözmek için geldim." dedi.

TRUMP'A YÜKLENDİ

Meksika sınırında sayıları her geçen gün artan yasa dışı göçmenler ve refakatsiz çocuklar konusunda da Biden, "İnsanlar benim iyi bir insan olduğumu bildiği için geliyor. Bu nedenle de bu kadar insan sınıra yığıldı. Onlar, Biden'ın iyi bir insan olduğunu bildikleri için geliyor." ifadesini kullandı.

Her yıl mart ayında sınırda göçmen hareketliliği olduğunu savunan Biden, "Trump döneminde göçmenlik sistemi dağıtılmıştı, biz şimdi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz." diyerek eski Başkan Donald Trump'a yüklendi.

Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin doğal afetler, ülke içi çatışmalar ve çetelerden kaçtığının altını çizen Biden, bu konuda da çözüm arayışında olduklarını dile getirdi.

BİDEN GÖÇMEN POLİTİKALARINDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEMEYECEK

Meksika'nın ABD'den geri çevrilen göçmenleri almak istemediğini belirten Biden, "Meksika ile iletişim halindeyiz. Bütün göçmenler ülkelerine geri dönmeli." mesajını verdi.

Refakatsiz göçmen çocukların sınır bölgelerinde elverişsiz ortamlarda tutulmasına ilişkin de Biden, "Bu tamamen kabul edilemez bir durum." dedi.

Trump'ın Meksika sınırına duvar ördürme ve göçmenlere yönelik "Meksika'da kalın" uygulamalarını kaldırdığı için pişman olup olmadığının sorulması üzerine Biden, "Trump’ın hukuk, uluslararası hukuk ve insan onuru üzerinde olumsuz etkileri olan politikalarını kaldırdığım için özür dilemeyeceğim." dedi.

KUZEY KORE DEĞERLENDİRMESİ

Biden dün gece Kuzey Kore'nin iki balistik füze denemesi yapmasına ilişkin, "Kuzey Kore bu testler ile 1718 sayılı BM kararını ihlal etmiştir. Bölgedeki ortak ve müttefiklerimiz ile iletişim halindeyiz. Gerilimi tırmandırmak isterlerse, uygun bir yanıt veririz. Ancak aynı zamanda diplomasiye de hazırım. Bu diplomasi ancak nükleerden arınma ile sonuçlanmalı." ifadelerine yer verdi.

Çin ile görüşmelerinde de uluslararası düzen ve insan haklarının korunmasının ön planda olduğunu belirten Biden, "Çin ile ilgili demokrasileri bir araya gelmeye ve geleceği tartışmaya davet edeceğim. Çin'i kurallara uyması için, yaptıklarından sorumlu tutacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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