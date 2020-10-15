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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 15.10.2020 - 11:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: Güney Kıbrıs'taki altın pasaport yolsuzluğu istifa getirdi

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Son dakika: Güney Kıbrıs'taki altın pasaport yolsuzluğu istifa getirdi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa geldi.

Gelen son dakika haberine göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması yolsuzluk skandalı nedeniyle Meclis Başkanı Syllouris istifa etti. 

El Cezire televizyonu, yabancı suçlulara AB vatandaşlığı satmakla suçlanan Rum siyasi ve bürokratların gizli görüntülerini yayınlamıştı.

Rum Bakanlar Kurulu, “altın pasaport” skandalına dair yeni görüntüler üzerine olağanüstü toplanarak, bugüne kadar 7 milyar dolar kazandıkları yatırım karşılığı vatandaşlık programını iptal etti.

Meclis Başkanı Dimitris Syllouris'in görevi askıya alınmış, milletvekili Hristakis Ciovanis ise istifa ettiğini açıklamıştı. 

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