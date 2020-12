Son dakika...Fas ve İsrail'den ikili ilişkileri yeniden başlatma kararı

Netanyahu, Fas'ın İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını duyurmasından kısa bir süre sonra düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile barış yapma arzusundan dolayı Fas Kralı Majesteleri 6. Muhammed'e teşekkür ederim. Fas ile barış çok sıcak olacak." dedi.



Başbakan Netanyahu, "Ben her zaman barışa inandım. ABD Başkan Donald Trump'a İsrail için yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum ve bunu unutmayacağız." diye konuştu.



"TARİHİ AN" OLARAK NİTELENDİRİLDİ



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tarihi an. İsrail ve Fas aralarındaki ilişkileri normalleştirme konusunda anlaştı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca Fas'ın, Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile ilişkileri normalleştiren 6'ncı ülke olduğuna işaret edildi.



ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.



FAS KRALI DA AÇIKLAMA YAPTI



Fas Kralı 6. Muhammed, Filistin meselesinin ülkesi için meşguliyetlerinin ön sırasında yer aldığını ve Rabat'ın Filistinlilerin haklarını savunmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.



Abbas'a ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi veren Kral 6. Muhammed, "Filistin meselesini meşguliyetlerinin ön sıralarına koyan Fas, Filistin halkının meşru haklarını savunmadaki rolünden asla vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.



Fas'ın hükümet ve halk olarak her zaman olduğu gibi Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya devam edeceğini belirten Kral 6. Muhammed, ülkesinin, Orta Doğu'da daimi ve adil bir barışın sağlanması için yapıcı çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.



Kral 6. Muhammed, Filistin meselesinin her zaman Batı Sahra meselesiyle aynı seviyede yer aldığını, Faslı olmanın pekiştirilmesinin asla Filistin halkının mücadelesi pahasına olmayacağını ifade etti.



Ülkesinin bölgede (Orta Doğu) barışı desteklemek için Trump ile kararlaştırılan tüm önlemleri ve temasları yerine getireceğine işaret eden Kral 6. Muhammed, bunun Fas'ın Filistin davasını savunma konusundaki kalıcı ve sürekli bağlılığına zarar vermeyeceğini vurguladı.



Fas Kralı ayrıca ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini ve (halihazırda aksayan) Filistin-İsrail müzakerelerinin nihai, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın tek yolu olduğunu yineledi.



NE OLMUŞTU?



Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1993 yılında varılan Oslo Anlaşması sonrasında, Fas ve İsrail arasında düşük düzeyde ilişki başlamıştı. Ancak 2002'de İkinci İntifada'nın başlamasıyla Rabat yönetimi tek taraflı olarak ilişkileri dondurmuştu.



Uzun süredir başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan da bu normalleşme sürecine katılmıştı.



Trump son yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.