Son dakika... Eski Yunan ajanı Türk korkusu sardı: Bizim sonumuz da...

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savvas Kalenderidis, katıldığı bir televizyon programında Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında Dağlık Karabağ'da uğradığı hezimete dikkat çekti

Kalenderidis, "Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" dedi.

Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden Kalenderidis, "Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

SAVVAS KALENDERİDİS KİMDİR?

Savvas Kalenderidis, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yakalandığı süreçte Kenya'nın başkenti Nairobi'de eşlik eden Yunan istihbarat subayı olarak tanınıyor.

Kalenderidis, 1987-1988 arasında İzmir'deki Yunanistan Konsolosluğu'nda 'ticari ateşe' olarak çalıştı. Kalenderidis'in PKK ve elebaşı Öcalan'ın yakın çevresi ile bu dönemde ilişki geliştirdiği biliniyor.

İyi derece Türkçe ve Kürtçe konuşan Savvas Kalenderidis, Türkiye'de casusluk suçundan mahkûm olmuştu.

TÜRK SİHA'LARINA YOĞUN İLGİ

Öte yandan, Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında hiç varlık gösterememesinde önemli rol oynayan Türk SİHA'ları dünyanın gündeminden düşmüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Kiev Yönetimi'nin Türkiye'den beş adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almaya hazırlandığını açıklamıştı.

Ukrayna devletine ait silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Ukrayna, Türkiye'den 2019'da 6 Bayraktar TB2 İHA ve üç yer kontrol istasyonu satın almıştı.