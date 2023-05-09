Son dakika.... Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı

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İslamabad polisi resmi Twitter hesabı üzerinden İmran Han'ın rüşvet davası kapsamında tutuklandığını doğruladı.

Mahkeme, başbakan olduğu 2018-2022 yılları arasında, yabancı devlet görevlileri tarafından verilen resmi hediyeleri sattığı suçlamasıyla, Han hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

BAŞBAKANLIĞI NASIL KAYBETMİŞTİ?

İmran Han geçen yıl Nisan ayında başbakanken parlamentoda yapılan güven oylamasını kaybetmişti.

Han oylama döneminde, Rusya ve Çin ile dostane ilişkileri yüzünden ABD'nin muhaliflerle işbirliği yapıp, kendisini devirmeye çalıştığını savunmuştu.

Han'ın yerine dönemin ana muhalefet lideri ve Pakistan Müslüman Birliği'nin Başkanı Şahbaz Şerif başbakan seçilmişti.

Şahbaz Şerif, üç kez başbakanlık yapan ve Panama Belgeleri'nin yayımlanmasından sonra hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla 2018'de üçüncü kez görevden alınan Navaz Şerif'in kardeşi.

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70 yaşındaki PTI lideri Han, başbakanlığı kaybetmesinden bu yana ülkede erken seçim yapılması çağrısında bulunuyor.

Geçen yıl Kasım ayında da Han'ın konvoyuna Lahor kenti yakınlarındaki Vezirabad'da ateş açılmış, Han saldırıda bacağından vurularak yaralanmıştı.