Son dakika... Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hayatını kaybetti

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İtalya’nın eski Başbakanı ve Forza Italia partisinin lideri Silvio Berlusconi’nin Milano’da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi’nde hayatını kaybettiği belirtildi.

Berlusconi, akciğer enfeksiyonu nedeniyle 5 Nisan’da hastaneye kaldırılmış, bir süre sonra lösemi tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

İtalya’da aynı zamanda medya patronu olan milyarder iş adamı Berlusconi, ilk kez başbakan olarak 1994’te göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar dört İtalyan hükümetine başkanlık yapmıştı. Berlusconi, İtalya'nın en önemli kulüplerinden Milan'ın da başkanlığını üstlenmişti.

İsmi skandallara karışan Berlusconi, 2013’te 17 yaşındaki dansçıyla para karşılığında cinsel ilişkiye girmek ve görevini kötüye kullanmakla suçlanarak 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Forza Italia, 4 kez başbakanlık yapan Silvio Berlusconi tarafından 1993 yılında kuruldu.

Berlusconi, 2015'te temyiz kararıyla suçlamalardan aklanmıştı. Aynı olayda piyanist Danilo Mariani'ye de yalan söylemesi için rüşvet vermekle suçlanan Berlusconi, bu davandan da 2021’de beraat etmişti.

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Berlusconi, hastane yatağından yaptığı açıklamada 'pes etmiyorum' mesajı vererek "Durum zorlu ama bu sefer de başaracağım" demişti.

Berlusconi, İtalya'nın en büyük ticari TV ağını kurmuş ve AC Milan futbol kulübünün sahibi olarak adından sıkça söz ettirmişti.

Berlusconi son yıllarda bir dizi sağlık sorunu yaşadı. 1997’de prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçiren eski başbakan, 2016’da bir kalp ameliyatı oldu. 2020’de geçirdiği Covid-19’u ise "Hayatımın en tehlikeli sınavıydı" diye anlatmıştı.