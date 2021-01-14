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Dünya
İHA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 18:46 | Son Güncelleme:

Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı

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Son dakika! Eski İtalya Başbakanı Berlusconi hastaneye kaldırıldı
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Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kalp sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

İtalya’da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Berlusconi’nin Monako’nun Monte Carlo şehrinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Profesör Doktor Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazartesi günü Berlusconi’yi gördüğünü ve İtalya’ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü ve Berlusconi’nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden 14 Eylül’de taburcu edilmişti.

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