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Dünya
Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ermenistan'da hükümet binasına baskın

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Reuters'ta yer verilen son dakika gelişmesine göre, Ermenistan'da protestocular hükümet binasına baskın düzenledi

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  • Ordu Paşinyanı istifaya çağırdı, Ermenistanda sokaklar hareketlendi
  • Ordu Paşinyanı istifaya çağırdı, Ermenistanda sokaklar hareketlendi
  • Ordu Paşinyanı istifaya çağırdı, Ermenistanda sokaklar hareketlendi
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Reuters'ta yer verilen son dakika gelişmesine göre, Ermenistan yine karıştı... Başbakan Paşinyan karşıtı protestocular başkent Yerevan'da bulunan hükümet binasına baskın düzenledi.

ERMENİSTAN'DA NELER OLUYOR?

PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA VERİLDİ

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’a istifa etmesi için muhtıra vermişti.

Paşinyan da ordunun bildirisini "darbe girişimi" olarak nitelendirerek, Facebook canlı yayınında destekçilerini sokağa çağırıp elinde megafonla Yerevan sokaklarını turlamıştı.

Paşinyan Gasparyan'ı görevden alma kararnamesini imzaladığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Sarkisyan’dan da kararnameyi imzalamasını istemişti. Paşinyan, "Cumhurbaşkanı bunu imzalamazsa darbeyi destekliyor demektir." ifadesini kullanmıştı.

Ermenistan ordusunun muhtırasının ardından iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da gösteriler yapmıştı.

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CUMHURBAŞKANI SARKİSYAN, PAŞİNYAN'I GERİ ÇEVİRDİ

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığına ilişkin kararnameyi imzalamadı.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın, inceleme süresinin son gününde Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameye itirazlarda bulunduğu belirtildi.

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Sarkisyan'ın, söz konu kararnameyi anayasal yetkileri çerçevesinde geri çevirdiği kaydedilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı'nın tek amacı, ülkeyi anayasal düzene ve güvenliğe yönelik tehditlerden korumak, ülkede istikrarı ve Silahlı Kuvvetlerin işleyişini sağlamaktır." ifadesine yer verildi.

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