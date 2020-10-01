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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 01.10.2020 - 09:31 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ermenistan Terter'de tren istasyonunu bombaladı, bir sivil hayatını kaybetti!

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Son dakika: Ermenistan Terter'de tren istasyonunu bombaladı, bir sivil hayatını kaybetti!
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Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sıcak çatışmalar 5. gününe girerken ağır kayıplar veren Ermenistan sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu.

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni ordusuna ait hedefleri vurulmaya devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Terter kentindeki tren istasyonunu bombaladığını duyurdu.

Bir sivilin hayatını kaybettiği saldırıda tren istasyonunun da ağır hasar aldığı belirtildi. 

Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 16'ya, yaralı sayısı 55'e yükseldi.

Ermenistan ordusu, Terter’i hedef aldı: 1 sivil hayatını kaybetti
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AZERBAYCAN ORDUSU, ERMENİSTAN'IN TOPÇU BATARYALARINI İMHA ETTİ

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusunun topçu bataryalarını imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun topçu bataryalarına yönelik düzenlediği saldırının havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde, çok sayıda topçu bataryasının vurularak imha edildiği, askerlerin ise kaçtığı görülüyor. 

 

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