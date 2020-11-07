MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Ermenistan Berde'de yine sivillere saldırdı
GeriDünya Son dakika: Ermenistan Berde'de yine sivillere saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ermenistan Berde'de yine sivillere saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Ermenistan Berde'de yine sivillere saldırdı
Abone Olgoogle-news

Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Resmi olmayan ilk belirlemelere göre saldırıda 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre,16 yaşındaki Rahimov Şahmalı Atrafoğlu adlı gencin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne roketli saldırı düzenledi. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ermenistan ordusu Berde’nin Eyrice köyüne TSİ 15.00'te roketli saldırı düzenlediği ve saldırıda 2004 doğumlu Rahimov Şahmalı Atrafoğlu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Savcılık, bölgede bazı sivil yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle