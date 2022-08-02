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Son dakika: Bomba iddia: El Kaide elebaşı Eymen El Zevahiri öldürüldü!

#El Kaide#Eymen El Zevahiri#ABD
Son dakika: Bomba iddia: El Kaide elebaşı Eymen El Zevahiri öldürüldü

Dünya ABD'den gelen son dakika haberiyle çalkalanıyor... Terör örgütü El Kaide elebaşı Eymen El Zevahiri'nin Kabil'de ABD operasyonuyla öldürüldüğü öne sürüldü. Uluslararası medya üst düzey ABD'li yetkililere dayandırarak iddiayı teyit ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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ABD'li bir yetkili, hafta sonu Afganistan'ın başkenti Kabil'de kritik bir El Kaide hedefine yönelik başarılı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Associated Press'in üst düzey ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre; CIA'in insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği operasyon sonucu El Kaide lideri Eymen El Zevahiri öldürüldü.

Uzmanlar bunun ABD'nin gecen yil sansasyonel sekilde Afganistan'dan cekilmesinin ardindan yapilan ilk operasyon olduguna dikkat cekti.

71 yaşındaki Eymen el Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.

ABD, Mısırlı bir ilahiyatçı ve genel cerrahi uzmanı olan Zevahiri'nin başına 25 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da yapılan operasyona ilişkin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

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BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan ilk açıklamada, Zevahiri'nin öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yer almazken, "hafta sonu Afganistan'da terörle mücadele kapsamında önemli bir El Kaide hedefine yönelik başarılı bir operasyon düzenlediği ve operasyonda sivil kayıp bulunmadığı" mesajı aktarıldı.

MULROY: ABD'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ BİR BAŞARI

Eski CIA ve üst düzey Pentagon yetkilisi Mick Mulroy, Zevahiri'nin öldürüldüğü operasyonu ABD'nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Mulroy operasyonun yıllar içinde toplanan istihbaratın bir sonucu olduğunu vurguladı.

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#El Kaide#Eymen El Zevahiri#ABD

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