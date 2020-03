Son dakika: DSÖ Başkanı paylaştı: Ruanda'nın corona virüs önlemi alkış topladı

Dünya genelinde yayılan corona virüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın ülke topraklarında hiç corona virüs vakası olmamasına rağmen aldığı önlem sosyal medyada olay yarattı.

Ülke corona virus salgın riskini önlemek için, otobüs duraklarına mobil lavabolar entegre etti. Yolcular otobüslere binmeden önce mutlaka elini yıkamak zorunda.

Sosyal medyada olay yaratan bu görüntüleri Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da resmi hesabından paylaşarak, "Bu görüntüler COVID-19 salgınına hazırlık anlamında ve insan nüfusunu güvende tutmak adına harika bir örnek! İyi iş çıkardın Ruanda" yorumunda bulundu.

