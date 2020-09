Son dakika: Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Bu sorunun tek bir çözümü var

Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu ve Kurtulmuş, Büyükelçisi Hazar Zarif İbrahimoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Azerbaycan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Türk halkının desteğini bir kere daha vurgulamak istedik. Almanya Dışişleri Bakanı ile de son gelişmeleri konuştuk. Bu sorunun çözümü basit. Tek bir çözüm var. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilecek. Bu çekilme olmadan bu sorun çözülmez" dedi.



'BU MESELEYİ KÖKÜNDEN ÇÖZMEK İSTİYORUZ'



Bakan Çavuşoğlu, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Birleşmiş Milletler’in (BM) kararları ortada. Tüm bunlara rağmen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AĞİT) bu sorunun çözümü konusunda somut hiçbir adım atmadı. Somut bir şekilde bu sorunun çözümünü istiyoruz. AGİT başta olmak üzere bu konuya ilgi gösteren tüm dünya için söylüyorum; Azerbaycan ile Ermenistan'ı eşit tutmamaları gerekiyor. Söz konusu Azerbaycan olunca toprakları işgal edilen Azerbaycan ile işgalci Ermenistan'ı eşit tutuyorlar. Bu yanlış bir şey. Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduk. Sahada ve masada Azerbaycan'ın yanındayız. Artık bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz. Türk diplomasisi olarak dünyanın her yerinde kardeş Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



'TÜRKİYE BU PROVOKASYONA KARŞI SESSİZ KALMAYACAK'



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Azerbaycan'ın tarihi bir dönemden geçtiğini belirterek, "Azerbaycan halkına, kardeşlerimize aynı ırktan, aynı dinden olduğumuz dost Azerbaycan halkına karşı dayanışmamızı göstermek için buradayız. Her hal ve şart altında Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz. Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan toprakları uluslararası camianın önünde çözülmesi gereken bir sorundur. Ermenistan, Kafkaslardaki huzuru bozacak şekilde saldırgan ve şımarık tarzda Azerbaycan'a karşı açık bir saldırıda bulunmuştur. Bu, bölge barışını ortadan kaldırmaya yönelik bir provokasyondur. Türkiye de tabii ki bu provokasyona karşı sessiz kalmayacak. Azerbaycan'ın herhangi bir köyüne yapılan saldırı Türkiye'nin herhangi bir köyüne yapılmış saldırıdır. Bunu bu şekilde kabul ediyoruz ve gereğini sahada ve masada yerine getirmek için gayret sarf ediyoruz. Azerbaycan, haklı davasını mutlaka kazanacaktır. Azerbaycan'ı köşeye sıkıştırmak için Ermenistan'ın haksız saldırganlığına karşı taraf olmak uluslararası hukuku da çiğnemek demektir. Burada da bir kez daha söylüyoruz; uluslararası camianın onurlu bütün üyeleri, uluslararası hukuka karşı da yapılan bu haksız saldırıyı durdurmak için ellerinden gelen her çabayı ortaya koymaları lazım. Eğer bir taraf olacaklarsa haktan yana olmaları gerekir. Bütün işgal toprakları Azerbaycan'ın hak ettiği topraklar olarak yeniden Azerbaycan'ın olacaktır" ifadelerini kullandı.