Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nda önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türk Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"8 Kasım Pazartesi günü Can Azerbaycan'ın vatan muhaberesinin yıl dönemiydi. Bu Azerbaycan'ın zaferi bölgemizde barış ve refahının önünü açtı.

Türk dünyasının birliği için ekonomik ilişkilerimizin daha da ilerlemesi gerekiyor, işbirliğimizi güçlendirmeliyiz.

Tarife dışı önlemleri kaldırmalı, transit belgelerini sorun olmaktan çıkarmalıyız. Bizlerin Dışişleri Bakanları olarak daha çok çaba göstermemiz gerekiyor.

Değerli konuklar, zirve temamızı yeşil teknolojiler ve dijital çağda akıllı uygulamalar olarak belirledik. Yeşil kalkınma teknolojisini bir an önce başlatmalıyız. İkinci evinize hoş geldiniz. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."