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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Haklı olan masadan kaçmaz!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili sert açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu yaptığı Doğu Akdeniz'de yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada 'Haklı olan masadan kaçmaz, müzakereden kaçmaz. Ön şartsız diyalogdan yanayız, dayatmalara karşıyız.' ifadesini kullandı.
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