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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 15:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum"

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Başbakan Abe'nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum"
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun istifasından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Başbakan Abe’nin sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden üzüntü duydum." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Abe'ye Türkiye-Japonya ilişkilerine sağladığı katkılar için teşekkür ederken, acil şifa dileklerini de iletti.

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