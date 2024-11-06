SON DAKİKA: Donald Trump başkanlığını ilan etti: Savaşı bitireceğim

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Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.



'ABD'NİN ALTIN ÇAĞI OLACAK'



İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak.

Bizim en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Haber ağlarının yaptıkları ve gördüğümüz diğer şeyler. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu. ABD'nin gidebileceği tek yok buydu.

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"SENATO'NUN KONTROLÜNÜ TEKRAR ELE GEÇİRDİK"

Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Şu anda burada inanılmaz bir sevgi hissi var. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his. Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi. Senato'nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik.

Çok zorlu bir süreç oldu. Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Çok iyi senatörlerimiz var. Aynı zamanda Meclis'in de kontrolü bizde. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum.

Melania'ye güzel eşime de teşekkür etmek istiyorum. Ki kendisinin kitabı ülkede en çok satan kitap. Harika bir iş çıkarttı. İnsanlara yardım etmek için. Ama ben bütün aileme teşekkür etmek istiyorum. Çok harika çocuklar. Buradaki herkes çocuklarının harika olduğunu düşünüyor.

"SINIRLARI KAPATMALIYIZ"

Başkan yardımcımızı JD Vance'i tebrik eden ilk kişi ben olmak istiyorum. Burada güçlü bir şekilde bakarak ilerlemesi gerçekten önemli. İlk başta biraz endişelenmiştim ama bu adamın zihninin iyi olduğunu biliyordum. Çok güzel bir 4 sene geçireceğimize inanıyorum. Özel denen şeyi biz kendimiz yapmak zorundayız. Dünyanın en büyük en güçlü ülkesindeyiz ve burada daha fazla beklememiz gerekmemeli. Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.

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ELON MUSK'A TEŞEKKÜR

Elon Musk'a da çok teşekkür ederim. Bugün burada hep birlikteydik. Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek. Onlara iyi bakmamız lazım.

Burada çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu iyiliğinizin karşılığını size kesinlikle vereceğiz. Amerika'nın kontrolü şu an bizde.

'SAVAŞI BİTİRECEĞİM"



Vergileri düşüreceğiz. Başkalarının yapamayacağını yapacağız. En iyi insanlar da bizde. Bu kampanya çok tarihi bir değere sahip. En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm. Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını kaderi için hep beraber çalışacağız.

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"ABD'Yİ EN İYİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

Ülkemizin daha önce bulunmadığı bir noktaya getireceğiz. Tanrının hayatımı kurtarmasının bir sebebi olduğunu söyledi. Bu sebep de ABD'yi kurtarmaktı. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Sınavımız kolay değil ama hayatımı bu savaşa adayacağım. Dünyadaki en önemli işi yapıyorum şu anda. İlk dönemimde yaptığım gibi. Çok güzel bir dönem geçirmiştik. Yarından itibaren verdiğim sözleri tutmaya başlayacağım. Biz ABD'yi güçlü, refah haline getireceğiz. ABD'nin en güzel 4 yılına girmek üzereyiz. Çabalamak zorundayız. Başarı bizi bir araya getirecek. Bu başarı bizi bir araya getirdikçe hepimiz ABD'yi birinci önceliğimiz yaparak çalışacağız. Bütün Amerikalılar için ABD'yi en iyisi haline getireceğiz. ABD'nin şimdiye kadar geldiği en iyi hale geleceğiz.

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ABD Başkan yardımcısı JD Vance'in açıklamaları ise şöyle:

Şu anda siyasi tarihte görülmüş en büyük geri dönüşü yaşıyorsunuz. Başkan Trump liderliğinde sizin için mcüadele etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Ekonomik olarak da en büyük geri dönüşü yapacağız.