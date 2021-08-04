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Son dakika: Çekya'da iki tren çarpıştı, en az 2 ölü, çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberine göre Çekya'nın batısında iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 2 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralnadığı bildirildi.
Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Çekya'nın batısında iki yolcu treni çarpıştı.
Meydana gelen feci kazada en az 2 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...