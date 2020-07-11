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hürriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 11.07.2020 - 16:37,Son Güncelleme:

Son dakika... Brezilya'da yeni virüs paniği!

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Son dakika... Brezilya'da yeni virüs paniği!
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Brezilya'da domuz gribine benzeyen yeni bir virüs görülmesi ülkede panik yarattı.

Brezilya'da domuz gribine benzeyen yeni bir virüs görülmesi paniğe yol açtı.

DSÖ yaptığı açıklamada bunun domuzlarda görülen yeni bir virüs olduğunu açıklamıştı.

'AH1N2' adı verilen bu virüs Brezilya'da domuz eti kesimi yapılan bir tesiste çalışan 22 yaşındaki bir kadında görüldü.

Tesisin brezilya'da devam eden Covid-19 aşı çalışmalarının yapıldığı laboratuvarın yakında olması korkuyu artırdı. 

Konunun Brezilya gündeminde geniş yer bulması bekleniyor.

 

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