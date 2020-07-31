Son dakika... Boris Johnson'dan flaş açıklama: Kısıtlamalara geri dönüyoruz!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede koronavirüs vakalarının artmaya başladığını söyledi ve “Frene basmamız gerekiyor” dedi.

İngiltere’nin kuzeyindeki artışa dair bölgesel önlemler aldıklarını belirten Johnson, 1 Ağustos’ta önlemlerin gevşetilmesiyle açılması planlanan bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar erteleneceğini duyurdu.

Johnson ayrıca " 8 Ağustos'tan itibaren maske kullanımı zorunlu olacak" açıklaması da yaptı. Kural sinema salonları, müze ve sanat galerileri ve ibadet yerlerini kapsayacak.

Basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de, ellerindeki istatistiklere göre önlemlerin gevşetilmesinin sınırlarına ulaştıklarını, daha fazla önlem gevşetmeleri durumunda vaka sayısının hızla artabileceğini belirtti.

Düğünlere getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi de aynı şekilde ertelenecek.

BBC Spor Editörü Dan Roan, seyircili spor müsabakalarına dair denemelerin de vakalardaki artış nedeniyle iptal edileceğini aktarıyor.

İngiltere’nin kuzeyindeki vaka artışı nedeniyle İskoçya Özerk Yönetimi de bölgeye seyahat etmeme tavsiyesinde bulunmuştu.